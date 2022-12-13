Депутаты Башкирии предложили защитить трудовые права участников СВО и предпенсионеров

Законопроект, внесенный в Госдуму России, направлен, в том числе, на социальную поддержку и защиту трудовых прав ветеранов боевых действий, к которым относятся и участники специальной военной операции. Предлагается наделить указанную категорию граждан преимущественным правом на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата работников.

- Федеральное законодательство предусматривает широкий спектр мер поддержки ветеранов боевых действий, включая льготы по пенсионному обеспечению, медицинскому обслуживанию, профессиональному обучению и другие. Однако их трудовые права не защищены, считаем, что этот пробел в законодательстве необходимо восполнить, - отметил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

Одновременно депутаты Госсобрания РБ внесли в Госдуму проект закона, предлагающий наделить аналогичным правом граждан предпенсионного возраста. Оба законопроекта поступили на рассмотрение в комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.