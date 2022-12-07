-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Право
Вчера, 13:24

Гендиректору ФК «Уфа» Газизову суд отказал во всех исках к «Спартаку»

Верховный суд Башкирии отменил решение о взыскании 89 миллионов рублей с бывшего владельца ФК «Спартак» Леонида Федуна в пользу бывшего гендиректора этого клуба Шамиля Газизова. Об этом сообщается на сайте ВС РБ.

Гендиректору ФК «Уфа» Газизову суд отказал во всех исках к «Спартаку»
Гендиректору ФК «Уфа» Газизову суд отказал во всех исках к «Спартаку»

Ранее Октябрьский суд г.Уфы принял решение о взыскании этих средств с Федуна в пользу Газизова. Однако при рассмотрении дела в суде более высокой инстанции прежнее решение было отменено, Верховный суд Башкирии в иске отказал.

 - Газизов просил отменить решение в части отказа во взыскании со «Спартака», Федун просил отменить в своей части, а «Спартак» просил оставить в своей части и отменить в части взыскания с Федуна. В итоге Газизову во взыскании отказали полностью. Верховный суд РБ поставил точку в истории взысканий Газизова к его бывшим работодателям, - прокомментировала это решение юрист ФК «Спартак» Елена Чачуа.

Сам Газизов в комментарии изданию «Спорт-Экспресс» заявил следующее: «Кто сказал, что финальная точка поставлена? Юрист может хоть что говорить. Что дальше? Я нахожусь в правовом поле. Единственный вариант - бороться с олигархами, находиться в правовом поле. Шансы очень маленькие, учитывая, кто и что стоит за этим. Бороться надо до конца».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика