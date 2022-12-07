Гендиректору ФК «Уфа» Газизову суд отказал во всех исках к «Спартаку»

Ранее Октябрьский суд г.Уфы принял решение о взыскании этих средств с Федуна в пользу Газизова. Однако при рассмотрении дела в суде более высокой инстанции прежнее решение было отменено, Верховный суд Башкирии в иске отказал.

- Газизов просил отменить решение в части отказа во взыскании со «Спартака», Федун просил отменить в своей части, а «Спартак» просил оставить в своей части и отменить в части взыскания с Федуна. В итоге Газизову во взыскании отказали полностью. Верховный суд РБ поставил точку в истории взысканий Газизова к его бывшим работодателям, - прокомментировала это решение юрист ФК «Спартак» Елена Чачуа.

Сам Газизов в комментарии изданию «Спорт-Экспресс» заявил следующее: «Кто сказал, что финальная точка поставлена? Юрист может хоть что говорить. Что дальше? Я нахожусь в правовом поле. Единственный вариант - бороться с олигархами, находиться в правовом поле. Шансы очень маленькие, учитывая, кто и что стоит за этим. Бороться надо до конца».