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26 Июля , 17:50

В Башкирии банда вымогателей около двух лет терроризировала граждан

Стерлитамакский городской суд приговорил четверых местных жителей к различным срокам лишения свободы. Им инкриминировалось вымогательство, грабеж, умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия, а также незаконное приобретение и хранение взрывных устройств.

В Башкирии банда вымогателей около двух лет терроризировала граждан
В Башкирии банда вымогателей около двух лет терроризировала граждан

Банда терроризировала жителей города с 2018 по 2020 годы. Действовали они по одной схеме: от своих знакомых и родственников получали информацию о финансовых спорах между гражданами. Затем вымогали у них деньги от 10 до 500 тысяч рублей, а также заставляли отказаться от исковых требований в суде.

Процесс вымогательства сопровождался угрозами, избиением и «экспроприацией» сотовых телефонов жертв. Во время обысков по месту жительства у одного из фигурантов была обнаружена и изъята ручная осколочная граната.

Подсудимые свою вину признавать отказались. В итоге суд приговорил двоих фигурантов к 4 годам и 3 месяцам, и пяти годам колонии общего и строгого режимов соответственно. Остальных – к трем с половиной годам и трем годам и девяти месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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