В Башкирии банда вымогателей около двух лет терроризировала граждан

Банда терроризировала жителей города с 2018 по 2020 годы. Действовали они по одной схеме: от своих знакомых и родственников получали информацию о финансовых спорах между гражданами. Затем вымогали у них деньги от 10 до 500 тысяч рублей, а также заставляли отказаться от исковых требований в суде.

Процесс вымогательства сопровождался угрозами, избиением и «экспроприацией» сотовых телефонов жертв. Во время обысков по месту жительства у одного из фигурантов была обнаружена и изъята ручная осколочная граната.

Подсудимые свою вину признавать отказались. В итоге суд приговорил двоих фигурантов к 4 годам и 3 месяцам, и пяти годам колонии общего и строгого режимов соответственно. Остальных – к трем с половиной годам и трем годам и девяти месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.