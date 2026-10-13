Глава Башкирии наградил представителей избирательных комиссий

Сегодня, 13 октября, Радий Хабиров посетил Центральную избирательную комиссию республики, где состоялась его встреча с сотрудниками территориальных и участковых избиркомов.

На ней он выразил признательность за качественную организацию кампаний, которые прошли на территории региона.

— Они проходили в непростое для нашей страны время — период специальной военной операции, — сказал Радий Хабиров. — Явка избирателей была высокой, жители смогли проголосовать комфортно и спокойно.

За высокое профессиональное мастерство представителям избирательных комиссий вручили государственные награды республики.

Фото: пресс-служба главы РБ.