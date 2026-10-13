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Политика
13 Октября , 08:12

Глава Башкирии наградил представителей избирательных комиссий

Глава республики Радий Хабиров поблагодарил коллективы избирательных комиссий за качественную организацию сентябрьских выборов, сообщает его пресс-служба.

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Глава Башкирии наградил представителей избирательных комиссийГлава Башкирии наградил представителей избирательных комиссий
Глава Башкирии наградил представителей избирательных комиссий

Сегодня, 13 октября, Радий Хабиров посетил Центральную избирательную комиссию республики, где состоялась его встреча с сотрудниками территориальных и участковых избиркомов.

На ней он выразил признательность за качественную организацию кампаний, которые прошли на территории региона.

— Они проходили в непростое для нашей страны время — период специальной военной операции, — сказал Радий Хабиров. — Явка избирателей была высокой, жители смогли проголосовать комфортно и спокойно.

За высокое профессиональное мастерство представителям избирательных комиссий вручили государственные награды республики.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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