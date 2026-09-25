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Политика
25 Сентября , 10:42

В Башкирии отметят День воссоединения четырёх регионов с Россией

В Башкирии пройдут мероприятия, посвященные Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Масштабная программа, охватывающая все муниципалитеты республики, стартовала 22 сентября и продлится по 23 октября. Она включает культурные, просветительские, молодежные и патриотические акции, главная цель которых – демонстрация единства, взаимоподдержки и общей исторической судьбы народов исторических регионов и Башкирии.

Уже в эти выходные, с 26 по 28 сентября, в Уфе пройдут гастроли Луганского академического музыкально-драматического театра им. Михаила Голубовича. На сцене Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури артисты представят постановки «Распятая юность», «Опасные связи» и «Бабий бунт». Кроме того, в Национальной библиотеке республики открылась книжная выставка «Вместе мы сильнее: общая земля, общая судьба», а 30 сентября в государственных и муниципальных музеях республики стартует акция «Мы вместе!». В Национальном музее состоится кинолекторий «Дорога к дому».

Значительный блок программы мероприятий посвящен образовательным и молодежным инициативам. С 22 сентября по 5 октября школьники участвуют в онлайн-конкурсе «Заповедное единство», а с 28 по 30 сентября пройдет республиканская викторина «Одна страна». В вузах и ссузах республики пройдут тематические встречи, а в школах в рамках «Дней единых действий» организуют творческую мастерскую «Азбука легенд родного края».

В районах и городах в эти дни работают добровольческие мастерские «СВОими руками», а участники конкурса «Лидеры России» в превдерии исторической даты проведут серию патриотических мастер-классов для молодежи. Также запланирован UGC-флешмоб «Мы едины и непобедимы».

Главные массовые мероприятия пройдут 30 сентября в столице республики. Жителей и гостей Уфы приглашают принять участие в череде патриотических акций:

14:00 ч. – парк Победы: флешмоб «С Россией навсегда!»;

15:00 ч. – старт автопробега по улицам города (маршрут: парк Победы – парк «Ватан»);

16:00 ч. – парк «Ватан»: флешмоб «Вместе победим».

Также 28 сентября в Академии наук РБ состоится специальное заседание отделения социально-гуманитарных наук и технологий, посвященное историческим и культурным аспектам воссоединения.

Иллюстрация: организаторы мероприятий.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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