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Политика
24 Сентября , 04:52

Александр Шельдяев рассказал над чем будет работать в новой должности

Вчера глава Башкирии Радий Хабиров возложил на Александра Шельдяева исполнение обязанностей премьер-министра правительства РБ.

Александр Шельдяев рассказал над чем будет работать в новой должностиАлександр Шельдяев рассказал над чем будет работать в новой должности
Александр Шельдяев рассказал над чем будет работать в новой должности

На своих страницах в соцсетях Александр Шельдяев рассказал, что для него это большая ответственность и новый этап в профессиональной работе.

- Вместе с командой правительства продолжим работу над тем, чтобы укреплять экономику региона, развивать промышленность и инвестиции, поддерживать технологическое развитие и создавать условия для роста Башкортостана. – отметил он.

Также Александр Шельдяев отметил главные направления в работе. Это научно-технологическое развитие, цифровизация, искусственный интеллект.

«В числе приоритетов - развитие образования и здравоохранения, поддержка семей, создание комфортной городской среды, повышение доступности социальных услуг и реализация проектов, которые делают жизнь в республике комфортнее», - сообщил Александр Шельдяев.

Фото со страницы ВК Александра Шельдяева.  

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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