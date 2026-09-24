Александр Шельдяев рассказал над чем будет работать в новой должности

На своих страницах в соцсетях Александр Шельдяев рассказал, что для него это большая ответственность и новый этап в профессиональной работе.

- Вместе с командой правительства продолжим работу над тем, чтобы укреплять экономику региона, развивать промышленность и инвестиции, поддерживать технологическое развитие и создавать условия для роста Башкортостана. – отметил он.

Также Александр Шельдяев отметил главные направления в работе. Это научно-технологическое развитие, цифровизация, искусственный интеллект.

«В числе приоритетов - развитие образования и здравоохранения, поддержка семей, создание комфортной городской среды, повышение доступности социальных услуг и реализация проектов, которые делают жизнь в республике комфортнее», - сообщил Александр Шельдяев.

Фото со страницы ВК Александра Шельдяева.