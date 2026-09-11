Россия имеет право на ответ при критической угрозе суверенитету

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям» затронул фундаментальные вопросы международных отношений, ядерного сдерживания, экономического баланса, судебной системы, миграционной политики и технологического суверенитета.

Он напомнил, что введение иностранными государствами санкций против России противоречит общепринятым нормам международного права. Единственной международной структурой, обладающей правом наложения рестрикций, является Совет Безопасности ООН. По словам Медведева, цель ответных мер должна заключаться не только в правовой защите, но и в причинении враждебным государствам максимального имущественного и финансового вреда. «И здесь все средства хороши», — подчеркнул он.

Медведев также прокомментировал ядерную тему. Он подчеркнул, что его слова — не намеки, а реальность, зафиксированная в Ядерной доктрине. Агрессия любого неядерного государства с участием или поддержкой ядерной державы против России или Белоруссии рассматривается как совместное нападение, и Москва имеет право дать ответ на критическую угрозу суверенитету. Финальное решение принимает глава государства. «Да, наш военный потенциал позволяет ударить по Киеву и основным объектам НАТО так, чтобы от них не осталось камня на камне — только серая ядерная пыль. Но это точка абсолютного невозврата для всей планеты, а не только противоборствующих сторон», — заявил он. При этом Медведев отметил, что Россия понимает свою ответственность и стремится предотвратить глобальную катастрофу, но «терпение не безгранично».

Отдельно он остановился на защите гражданских объектов от атак беспилотников, назвав это одной из важнейших задач. По его словам, средства радиоэлектронной борьбы — лишь часть системы, которая также включает противовоздушную оборону, пассивную защиту и мобильные огневые группы. Он также указал, что оборонно-промышленный комплекс способствует существенному росту экономики, а его продукция остается востребованной. «По сути, он стал локомотивом, который тянет за собой другие отрасли экономики», — сказал Медведев. В перспективе структура и условия работы ОПК будут меняться, и государство и бизнес должны готовиться к этим процессам заранее.

Дмитрий Медведев затронул экономические и социальные темы. Он заявил, что права добросовестных предпринимателей должны быть надёжно защищены, а риски инвестиционной привлекательности — сведены к минимуму. По его словам, изъятие активов в доход государства допустимо только в случаях неправомерного приобретения или угрозы безопасности страны, в остальных случаях — исключительно на возмездной основе.

Главным запросом общества он назвал социальную справедливость во всех ее формах. «Российский народ стал по-настоящему единым, и это — главный результат последних лет», — заключил заместитель председателя Совета безопасности.