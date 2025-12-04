-16 °С
4 Декабря , 10:37

Радий Хабиров встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях рассказал о встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Радий Хабиров встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
Радий Хабиров встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

«В составе делегации России, которую возглавил первый заместитель председателя правительства страны Денис Валентинович Мантуров, принял участие во встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым», - сообщил глава Башкирии.

Радий Хабиров подчеркнул, что обсуждались совместные проекты, которые наши государства реализуют в приоритетных отраслях экономики, взаимодействие в образовательной и научной сферах, региональное сотрудничество.

«Мы давно и плотно работаем с Узбекистаном в самых разных направлениях. Уверен, эта встреча станет очень хорошим импульсом для развития отношений Башкортостана с Узбекистаном. Как и президент России Владимир Владимирович Путин, Шавкат Миромонович уделяет серьезное внимание укреплению партнерства между регионами двух стран. Работаем дальше», - написал Радий Хабиров.

Фото: соцсети Радия Хабирова.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
