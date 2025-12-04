Башкирия укрепляет сотрудничество с регионами Узбекистана

«С хокимом Ташкентской области Зойиром Тоировичем Мирзаевым обсудили наши совместные проекты. Это очень сильный, мощный регион – территория вокруг столицы Узбекистана, здесь хорошо развита промышленность, другие сферы. Сейчас мы работаем над созданием совместного технопарка «Бекабад» – это еще один шаг в развитии промышленной кооперации между нашими регионами», - рассказал Радий Хабиров.

Глава Башкирии также отметил, что с хокимом Ферганской области Хайрулло Хайитбаевичем Бозоровым достигнута договоренность о строительстве оптово-распределительного центра, который обеспечит жителей РБ свежими овощами. Также подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

«В целом у нас сложились хорошие отношения со многими регионами Узбекистана – Наманганской областью, Каракалпакстаном, другими. Где-то уже налажена совместная работа, где-то – только начинаем формировать контуры будущего взаимодействия. Но главное, мы точно знаем, в каком направлении будем двигаться дальше.», – подчеркнул Радий Хабиров.

Фото: соцсети Радия Хабирова.