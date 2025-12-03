Башкирия и Узбекистан подписали дорожную карту о развитии сотрудничества

Руководитель Башкирии отметил, что главной целью визита в Ташкент было участие в заседании межправкомиссии между Россией и Узбекистаном. Ее провели первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.

«По итогам заседания подписали дорожную карту по развитию сотрудничества Башкортостана с регионами Узбекистана. Она касается самых разных сфер, в том числе промышленной кооперации и инвестиций, сельского хозяйства и пищепрома, туризма, образования, культуры и других. По каждому пункту прописаны конкретные мероприятия, сроки и ответственные. Документ позволит укрепить наши связи и сделает совместную работу еще более эффективной», - рассказал Радий Хабиров.

Он также подчеркнул, что в эти дни в Ташкенте работают и представители предпринимательского сообщества республики, которые заинтересованы в развитии международного сотрудничества. Сегодня они участвовали в Российско-Узбекистанском бизнес-форуме. «Уверен, что это также принесет свои плоды», - написал Радий Хабиров.

Фото: соцсети Радия Хабирова.