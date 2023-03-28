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Вчера, 17:48

В Башкирии 2 апреля пройдут муниципальные выборы

В Башкирии в ближайшее воскресенье, 2 апреля, пройдут выборы в нескольких муниципалитетах. Об этом сообщает Общественная палата республики.

В Башкирии 2 апреля пройдут муниципальные выборы
В Башкирии 2 апреля пройдут муниципальные выборы

В Башкирии пройдут довыборы в советы Бакалинского, Стерлибашевского и Шаранского районов, а также в городские советы Стерлитамака и Туймазов. Зарегистрированы кандидаты от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и самовыдвиженцы. Отказов в регистрации не было. В общей сложности в выборах имеют право участвовать 24778 жителей республики, для них организована 21 участковая избирательная комиссия.

По данным заместителя председателя Общественной палаты РБ Лиды Исаргаковой, партийно-политический состав членов УИК разнообразен: в комиссии вошли представители четырех парламентских партий, а также граждане, представляющие Партию Роста, Партию пенсионеров, «Патриотов России», «Союз Труда», «Гражданскую Платформу», «Зелёных». Также несколько человек будут направлены представительным органов муниципального образования. На избирательных участках будут присутствовать 42 общественных наблюдателя.

Фото: пресс-служба НОМ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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