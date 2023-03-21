Радий Хабиров участвовал в совещании по вопросам информационной безопасности в ПФО

«С секретарем Совета безопасности России Николаем Платоновичем Патрушевым, главами регионов ПФО обсудили вопросы информационной безопасности, - информировал глава республики. - Параллельно со сражениями на поле боя сейчас идет самая настоящая информационная война – за души, умы, сердца людей».

Радий Хабиров отметил, что «фейки, недостоверные сообщения, разжигание межнационального, межрелигиозного согласия – со всем этим мы боремся каждый день». Он также информировал, что обменялся с коллегами опытом, как вести эту работу еще эффективнее.

Фото: соцсети Радий Хабирова.