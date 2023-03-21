-3 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Политика
Сегодня, 17:15

Радий Хабиров участвовал в совещании по вопросам информационной безопасности в ПФО

Глава республики Радий Хабиров написал на своей странице в социальных сетях, что сегодня работает в Ульяновске.

Радий Хабиров участвовал в совещании по вопросам информационной безопасности в ПФО
Радий Хабиров участвовал в совещании по вопросам информационной безопасности в ПФО

«С секретарем Совета безопасности России Николаем Платоновичем Патрушевым, главами регионов ПФО обсудили вопросы информационной безопасности, - информировал глава республики. - Параллельно со сражениями на поле боя сейчас идет самая настоящая информационная война – за души, умы, сердца людей».

Радий Хабиров отметил, что «фейки, недостоверные сообщения, разжигание межнационального, межрелигиозного согласия – со всем этим мы боремся каждый день». Он также информировал, что обменялся с коллегами опытом, как вести эту работу еще эффективнее.

Фото: соцсети Радий Хабирова.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика