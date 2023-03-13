Башкирия готова субсидировать авиарейсы Уфа-Тегеран

Пресс-служба главы РБ сообщает, что во время рабочей поездки в Иран глава Башкирии озвучил предложение о запуске прямого авиарейса Уфа–Тегеран–Уфа, что способствовало бы развитию туризма и деловой активности между регионами. Международный аэропорт «Уфа» уже получил разрешение Росавиации на организацию авиасообщения, власти региона готовы субсидировать рейсы до окупаемости, если какая-либо иранская авиакомпания заинтересуется организацией маршрута.

Сегодня, 13 марта, на встрече с вице-президентом Ирана по экономике Мохсеном Резаи стороны обсудили сотрудничество в сферах экономики, культуры, науки.

«Два года подряд мы являемся лучшим в России регионом по эффективности реализации промышленной политики. Находимся в лидерах среди регионов по научно-технологическому развитию. И мы бы хотели, чтобы визит делегации стал отправной точкой для более тесного сотрудничества Башкортостана и Исламской Республики Иран», — сказал Радий Хабиров.

В числе ближайших планов — участие башкирской делегации в выставке Iran Oil Show в мае 2023 года. Также представители Ирана выразили желание посетить специализированную выставку «Газ. Нефть. Технологии», которая ежегодно проходит в Уфе. В рамках этого визита планируется заключить соглашения между Евразийским научно-образовательным центром и научными учреждениями Ирана.

Осенью, в преддверии Дня Республики, планируется провести Дни Ирана в Башкирии.

Фото пресс-службы главы РБ.