-1 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Политика
Сегодня, 16:08

Башкирия готова субсидировать авиарейсы Уфа-Тегеран

Радий Хабиров обсудил идею прямого авиасообщения между столицами Башкирии и Ирана во время работы делегации нашей республики в Тегеране.

Башкирия готова субсидировать авиарейсы Уфа-Тегеран
Башкирия готова субсидировать авиарейсы Уфа-Тегеран

Пресс-служба главы РБ сообщает, что во время рабочей поездки в Иран глава Башкирии озвучил предложение о запуске прямого авиарейса Уфа–Тегеран–Уфа, что способствовало бы развитию туризма и деловой активности между регионами. Международный аэропорт «Уфа» уже получил разрешение Росавиации на организацию авиасообщения, власти региона готовы субсидировать рейсы до окупаемости, если какая-либо иранская авиакомпания заинтересуется организацией маршрута.

Сегодня, 13 марта, на встрече с вице-президентом Ирана по экономике Мохсеном Резаи стороны обсудили сотрудничество в сферах экономики, культуры, науки.

«Два года подряд мы являемся лучшим в России регионом по эффективности реализации промышленной политики. Находимся в лидерах среди регионов по научно-технологическому развитию. И мы бы хотели, чтобы визит делегации стал отправной точкой для более тесного сотрудничества Башкортостана и Исламской Республики Иран», — сказал Радий Хабиров.

В числе ближайших планов — участие башкирской делегации в выставке Iran Oil Show в мае 2023 года. Также представители Ирана выразили желание посетить специализированную выставку «Газ. Нефть. Технологии», которая ежегодно проходит в Уфе. В рамках этого визита планируется заключить соглашения между Евразийским научно-образовательным центром и научными учреждениями Ирана.

Осенью, в преддверии Дня Республики, планируется провести Дни Ирана в Башкирии.

Фото пресс-службы главы РБ. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика