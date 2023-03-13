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Сегодня, 13:12

Глава Башкирии обсудил с вице-президентом Ирана экономическое сотрудничество

Сегодня, 13 марта, руководитель республики Радий Хабиров встретился в Тегеране с вице-президентом Ирана по экономическим вопросам Мохсеном Резаи, сообщает пресс-служба главы РБ. 

Глава Башкирии обсудил с вице-президентом Ирана экономическое сотрудничество
Глава Башкирии обсудил с вице-президентом Ирана экономическое сотрудничество

В эти дни делегация Башкирии работает в Тегеране. Глава республики Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях  поделился впечатлениями от встречи с вице-президентом Ирана по экономическим вопросам Мохсеном Резаи.

«Многие наши предприятия ориентированы на мировой рынок. Наш товарооборот на 80% состоит из башкирского экспорта. Причем две трети – несырьевой экспорт, - отметил глава республики. - Товарооборот между Башкортостаном и Ираном пока в пределах 100 млн долларов. Я уверен, в наших силах в ближайшие годы, как минимум, удвоить этот показатель».

Также Башкирия хотела бы развивать совместные проекты в области науки, образования, медицинского туризма. Планы по сотрудничеству будут отражены в дорожной карте.

На встрече Радий Хабиров предложил провести осенью Дни Исламской Республики Иран в Башкирии, идею иранская сторона поддержала.

«Важно, что Иран готов инвестировать в Башкортостан, а Башкортостан – в Иран. Международная экономическая ситуация толкает нас в этом направлении», - резюмировал глава Башкирии.

Фото пресс-службы главы РБ.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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