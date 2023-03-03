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Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров посетили кафедральный собор и исламский университет в Уфе

Сегодня, 3 марта  заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Башкортостана Радий Хабиров посетили кафедральный Собор Рождества Богородицы в Уфе. А затем побывали в Российском исламском университете.

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров посетили кафедральный собор и исламский университет в Уфе
Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров посетили кафедральный собор и исламский университет в Уфе

Дмитрий Чернышенко принял участие в православной службе, а также повстречался с митрополитом Уфимским и Башкортостанским Никоном. Владыка рассказал московскому гостю, что церковь была построена в 1901–1909 годах. Сейчас Рождество-Богородицкий храм — главный и самый большой православный собор Уфы.

В Российском исламском университете заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Башкортостана Радий Хабиров  обсудили с председателем ЦДУМ России, Верховным муфтием России Талгатом Таджуддином вопросы межконфессионального взаимодействия. Муфтий рассказал высоким гостям, что учебное заведение является одним из семи исламских университетов в стране. В нём обучаются более 700 студентов из регионов России и государств СНГ.

Фото: Олег ЯРОВИКОВ («Башинформ).

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров посетили кафедральный собор и исламский университет в Уфе
Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров посетили кафедральный собор и исламский университет в Уфе
Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров посетили кафедральный собор и исламский университет в Уфе
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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