Радий Хабиров наградил спасателей, пришедших на помощь жителям Турции

Перед вручением наград Радий Хабиров выразил отряду слова благодарности: «Ваша помощь была очень уместной и высокопрофессиональной. Вы спасли шесть человек, в том числе двух детей. Причем, работали в очень сложных условиях».

Из рук главы благодарственные письма получили начальник центрального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по ЧС Денис Габдрахимов, начальник поисково–спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы Александр Григорьев, начальник оперативного отдела аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по ЧС ситуациям Надежда Отвесова. Последняя вышла за наградой вместе с собакой спасателем Роем.

Радий Хабиров напомнил на оперативке, что Башкирия в тяжелые дни направила в Турцию 25 тонн гуманитарной помощи и 18 тонн – в Сирию.

Фото из открытых источников.