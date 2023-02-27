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Вчера, 12:41

Радий Хабиров наградил спасателей, пришедших на помощь жителям Турции

Сегодня, 27 февраля, на оперативном совещании правительства глава Башкортостана Радий Хабиров наградил добровольцев-спасателей – участников ликвидации последствий землетрясения в Турции.

Радий Хабиров наградил спасателей, пришедших на помощь жителям Турции
Радий Хабиров наградил спасателей, пришедших на помощь жителям Турции

Перед вручением наград  Радий Хабиров выразил отряду слова благодарности: «Ваша помощь была очень уместной и высокопрофессиональной. Вы спасли шесть человек, в том числе двух детей. Причем, работали в очень сложных условиях».

Из рук главы благодарственные письма получили начальник центрального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по ЧС Денис Габдрахимов, начальник поисково–спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы Александр Григорьев, начальник оперативного отдела аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по ЧС ситуациям Надежда Отвесова. Последняя вышла за наградой вместе с собакой спасателем Роем. 

Радий Хабиров напомнил на оперативке, что Башкирия в тяжелые дни направила в Турцию 25 тонн гуманитарной помощи и 18 тонн – в Сирию.

Фото из открытых источников.

Радий Хабиров наградил спасателей, пришедших на помощь жителям Турции
Радий Хабиров наградил спасателей, пришедших на помощь жителям Турции
Радий Хабиров наградил спасателей, пришедших на помощь жителям Турции
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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