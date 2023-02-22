Спикер парламента Башкирии Константин Толкачёв дал оценку Посланию президента РФ

– Программный документ, с которым выступил президент Российской Федерации, ориентирует общество на изменение политического и экономического курса страны, на новую парадигму развития. Это исторический момент, – сказал Константин Толкачев. – В постсоветский период наша страна пошла прозападным курсом. Выстраивая рыночные отношения и слушая «доброжелателей», мы пытались копировать западную модель развития, а по факту оказались на правах сырьевого придатка. Погружение в экономическую зависимость усугублялось политическим давлением и в итоге вылилось в вооруженное противостояние. Президент обозначил новый курс развития страны с опорой на внутренние ресурсы и ответственное партнерство с дружественными странами.

По мнению Константина Толкачева, Послание обращено не только к депутатам и сенаторам, но и ко всему российскому народу. Масштабные цели Послания лягут в основу законопроектной работы всего депутатского корпуса республики, будут планомерно решаться поставленные задачи для построения новой модели развития.