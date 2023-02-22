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Вчера, 16:01

Спикер парламента Башкирии Константин Толкачёв дал оценку Посланию президента РФ

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев в ходе состоявшегося 51 заседания парламентариев республики шестого созыва дал оценку Посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Спикер парламента Башкирии Константин Толкачёв дал оценку Посланию президента РФ
Спикер парламента Башкирии Константин Толкачёв дал оценку Посланию президента РФ

– Программный документ, с которым выступил президент Российской Федерации, ориентирует общество на изменение политического и экономического курса страны, на новую парадигму развития. Это исторический момент, – сказал Константин Толкачев. – В постсоветский период наша страна пошла прозападным курсом. Выстраивая рыночные отношения и слушая «доброжелателей», мы пытались копировать западную модель развития, а по факту оказались на правах сырьевого придатка. Погружение в экономическую зависимость усугублялось политическим давлением и в итоге вылилось в вооруженное противостояние. Президент обозначил новый курс развития страны с опорой на внутренние ресурсы и ответственное партнерство с дружественными странами.

По мнению Константина Толкачева, Послание обращено не только к депутатам и сенаторам, но и ко всему российскому народу. Масштабные цели Послания лягут в основу законопроектной работы всего депутатского корпуса республики, будут планомерно решаться поставленные задачи для построения новой модели развития.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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