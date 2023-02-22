Радий Хабиров участвовал в заседании Госсобрания республики

На открытии заседания выступил председатель Госсорания республики. Константин Толкачев. Он отметил, в частности, что Послание президента РФ Владимира Путина дает новые целеполагания по многим вопросам внешней и внутренней политики. Спикер парламента подчеркнул, что депутатам предстоит оперативно начать работу по воплощению в жизнь тех направлений, которые входят в ведение законодателей республики.

На заседании Госсобрания также был в закрытом режиме заслушан отчет врио министра внутренних дел по Башкирии Артура Сайфуллина об основных результатах деятельности ведомства.