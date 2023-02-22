-5 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Политика
Вчера, 15:48

Радий Хабиров участвовал в заседании Госсобрания республики

Руководитель Башкирии Радий Хабиров принял участие в работе 51-го заседания Госсобрания – Курултая РБ шестого созыва. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Радий Хабиров участвовал в заседании Госсобрания республики
Радий Хабиров участвовал в заседании Госсобрания республики

На открытии заседания выступил председатель Госсорания республики. Константин Толкачев. Он отметил, в частности, что Послание президента РФ Владимира Путина дает новые целеполагания по многим вопросам внешней и внутренней политики. Спикер парламента подчеркнул, что депутатам предстоит оперативно начать работу по воплощению в жизнь тех направлений, которые входят в ведение законодателей республики.

На заседании Госсобрания также был в закрытом режиме заслушан отчет врио министра внутренних дел по Башкирии Артура Сайфуллина об основных результатах деятельности ведомства.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика