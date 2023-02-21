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Сегодня, 16:57

В Башкирии планируют использовать электронное голосование

Депутаты Госсобрания Башкирии планируют внести изменения в региональный Кодекс о выборах, которыми определят порядок проведения электронного голосования. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

В Башкирии планируют использовать электронное голосование
В Башкирии планируют использовать электронное голосование

Из законопроекта следует, что заочный формат голосования может быть применен ЦИК РБ по согласованию Центральной избирательной комиссией РФ. Для электронного голосования может быть использована система «Выборы» и другие избирательные системы, прошедшие сертификацию. Отмечается, что в случае, если избиратель решит прибегнуть к электронной форме голосования, то он уже не сможет получить бюллетень на избирательном участке. При этом электронное голосование можно провести в самом помещении для этой процедуры.

Законопроектом обеспечивается тайна электронного голосования, полученные данные анонимизируются и сразу зашифровываются. «Сегодня многие повседневные вещи люди делают через смартфон, и процедуры голосования тоже будут постепенно уходить в «цифру». Что признается удобным, надежным и конфиденциальым», – считает председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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