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Вчера, 13:40

В Башкирии депутаты предложили запретить рекламу услуг «уклонистам»

Депутаты Госсобрания республики планируют внести в Госдуму РФ законопроект, запрещающий рекламу услуг по освобождению от призыва в армию. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

В Башкирии депутаты предложили запретить рекламу услуг «уклонистам»
В Башкирии депутаты предложили запретить рекламу услуг «уклонистам»

Как отмечают депутаты, сегодня подобной рекламы, обещающей помощь в освобождении на законных основаниях от призыва в армию, становится все больше. Причем содействие предлагается коммерческими структурами за денежное вознаграждение.

Вместе с тем существует уголовное наказание от уклонения от прохождения службы в армии и альтернативной гражданской службы. Как и административная ответственность в случае неисполнения обязанности по воинскому учету. «Реклама соответствующих услуг фактически подталкивает людей к правонарушению. Принятие законопроекта позволит давать распространению информации об услугах для уклонистов принципиальную правовую оценку», - считает председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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