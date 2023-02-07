В Башкирии депутаты предложили запретить рекламу услуг «уклонистам»

Как отмечают депутаты, сегодня подобной рекламы, обещающей помощь в освобождении на законных основаниях от призыва в армию, становится все больше. Причем содействие предлагается коммерческими структурами за денежное вознаграждение.

Вместе с тем существует уголовное наказание от уклонения от прохождения службы в армии и альтернативной гражданской службы. Как и административная ответственность в случае неисполнения обязанности по воинскому учету. «Реклама соответствующих услуг фактически подталкивает людей к правонарушению. Принятие законопроекта позволит давать распространению информации об услугах для уклонистов принципиальную правовую оценку», - считает председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.