Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в заседании Госсобрания РБ

На пленарном заседании в том числе рассмотрели реализацию более 30 региональных мер социальной поддержки семьям участников специальной военной операции. Вице-премьер – министр финансов Башкирии Лира Игтисамова сообщила, что особое внимание сейчас уделяется поддержке детей тех, кто участвует в СВО. Сегодня 2,8 тысячи ребят бесплатно посещают детские сады, примерно столько же школьников и студентов колледжей обеспечены бесплатным горячим питанием.

Значительное число родственников военнослужащих – 4,2 тысячи человек – получили медицинскую помощь, около восьми тысяч человек освобождены от оплаты услуг по обращению с ТКО.

Вице-премьер напомнила, что проконсультироваться по всем мерам социальной поддержки можно по многоканальному телефону: 8-800-600-00-00.