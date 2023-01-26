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Вчера, 13:35

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в заседании Госсобрания РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в работе 50-го заседания Государственного Собрания – Курултая республики шестого созыва. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в заседании Госсобрания РБ
Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в заседании Госсобрания РБ

На пленарном заседании в том числе рассмотрели реализацию более 30 региональных мер социальной поддержки семьям участников специальной военной операции. Вице-премьер – министр финансов Башкирии Лира Игтисамова сообщила, что особое внимание сейчас уделяется поддержке детей тех, кто участвует в СВО. Сегодня 2,8 тысячи ребят бесплатно посещают детские сады, примерно столько же школьников и студентов колледжей обеспечены бесплатным горячим питанием.

Значительное число родственников военнослужащих – 4,2 тысячи человек – получили медицинскую помощь, около восьми тысяч человек освобождены от оплаты услуг по обращению с ТКО.

Вице-премьер напомнила, что проконсультироваться по всем мерам социальной поддержки можно по многоканальному телефону: 8-800-600-00-00.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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