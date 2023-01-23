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Вчера, 14:43

В Башкирии в Кодекс о выборах внесут поправки об иноагентах

В Кодекс Республики Башкортостан о выборах планируется внести положение об использовании в агитационных материалах высказываний иноагентов. Об этом сообщает пресс-служба депутатов Госсобрания республики.

В Башкирии в Кодекс о выборах внесут поправки об иноагентах
В Башкирии в Кодекс о выборах внесут поправки об иноагентах

В сопроводительных к законопроекту документах определяются механизмы использования в агитационных материалах высказываний лиц, которые включены в реестр иностранных агентов. В таких случаях соответствующее предупреждение должно занимать не менее 15% печатной площади, а в случае аудиоматериала предупреждение должно быть четко различимо на слух.

Как отмечают депутаты, поправки направлены на снижение иностранного влияния внутри страны. Законопроект уже поддержан региональными парламентариями в первом чтение, окончательное его принятие ожидается 26 января на пленарном заседании Госсобрания РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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