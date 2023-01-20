Башкирия и Беларусь выстроили инфраструктуру сотрудничества

По мнению руководителя Башкирии, сейчас уже выстроена инфраструктура сотрудничества, его юридическая база – соглашение от 2020 года. «Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы организовать прямые авиарейсы. Башкортостан даже готов на первых порах субсидировать рейсы, если они не будут выходить на точку прибыльности», - отметил Радий Хабиров.

Другой важный момент связан с высоким уровнем компетенций, которые сохранила и увеличила Беларусь. Прежде всего в машиностроении. Поэтому именно машиностроение составляет 37 процентов башкирского импорта из Беларуси. Как считает Радий Хаббиров, сейчас в том же машиностроении стоит задача перейти от простого товарного обмена к глубокой интеграции. «Мы, наверное, установим рекорд – за год построим новый завод совместно с «АМКОДОРом». За год, подчеркиваю. Это 25 тысяч кв. м производственных помещений, где будут выпускать агрегаты для обработки зерна после уборки. Вместе с «АМКОДОРом» также приступили к реализации проекта сервисного центра компании», - рассказал глава республики.

Другой факт тесной интеграции: совместно с «МАЗом» налаживается производство троллейбусов, где основные узлы поставляются из Беларуси. По планам, уже к осени 2023 года Уфа получит 40 новых современных троллейбусов. А в целом порядка 80 предприятий нашей республики сотрудничают с компаниями Беларуси.

- Мы уже делаем несколько десятков видов агрегатов и изделий сельхозназначения по шаблонам и предложениям белорусской стороны. У нас идёт активная сборка, которая исчисляется сотнями колёсных тракторов «Беларусь». В этом году мы получили первые пять машинокомплектов гусеничных тракторов. Они нам чрезвычайно нужны. Потребность рынка республики насчитывает 2 тысячи тракторов. – сказал Радий Хабиров.

Руководитель Башкирии отметил и другие знаковые факты: предприятия республики, которые занимаются разработкой полезных ископаемых, сейчас прорабатывают вопрос о покупке крупных самосвалов «БЕЛАЗ» и оборудования для шахтного производства, белебеевский завод «Автонормаль» начал поставлять крепежные инструменты для «МАЗа» и производителя бытовой техники «Атлант», «Уральский пружинный завод» организовал поставки своей продукции для нужд машиностроения.