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Вчера, 23:44

Радий Хабиров рассказал об уникальном историческом фото

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях поместил уникальное историческое фото и рассказал об его происхождении.

Радий Хабиров рассказал об уникальном историческом фото
Радий Хабиров рассказал об уникальном историческом фото

Руководитель республики написал, что нашел эту фотографию, листая архивы. Она оказалась очень к месту, ведь именно 18 января в Горсовете Уфы обсуждалась подготовка к 450-летию столицы Башкирии.

«На этом фото - первый секретарь Башкирского обкома Мидхат Закирович Шакиров (который 18 лет возглавлял нашу республику!) обсуждает с генеральным секретарем КПСС Леонидом Ильичом Брежневым 400-летие со дня образования Уфы», - пояснил фото Радий Хабиров.

При этом Радий Хабиров подчеркнул, что уважение к республике со стороны руководства нашей страны – раньше Советского Союза, а сейчас России – было и есть неизменно.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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