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Вчера, 12:31

В Башкирии депутатов обязали вести собственные страницы в соцсетях

В Башкирии внесены изменения в закон о статусе депутатов Госсобрания РБ, которые обязывают региональных парламентариев вести страницы в соцетях. Об этом сообщает пресс-служба депутатов республики.

В Башкирии депутатов обязали вести собственные страницы в соцсетях
В Башкирии депутатов обязали вести собственные страницы в соцсетях

Обязательное представительство всех органов власти в соцсетях стало законом еще в декабре 2022 года. Теперь в республике становится норма и о необходимости присутствия в соцсетях депутатов Госсобрания РБ.

Как отмечает председатель парламента Башкирии Константин Толкачев, сегодня соцсети становятся для многих граждан чуть ли не основным поставщиком новостей. «В связи с этим мы законодательно закрепили обязанность депутатов вести страницы в социальных сетях. Исключение делается только для тех, кто имеет определенные ограничения по основному месту работы, например, для депутатов, занятых в оборонно-промышленном комплексе», - говорит спикер парламента РБ.

Депутаты также высказывают мнение, что новая норма закона поможет повышению уровня правовой грамотности людей.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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