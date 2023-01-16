В Башкирии депутатов обязали вести собственные страницы в соцсетях

Обязательное представительство всех органов власти в соцсетях стало законом еще в декабре 2022 года. Теперь в республике становится норма и о необходимости присутствия в соцсетях депутатов Госсобрания РБ.

Как отмечает председатель парламента Башкирии Константин Толкачев, сегодня соцсети становятся для многих граждан чуть ли не основным поставщиком новостей. «В связи с этим мы законодательно закрепили обязанность депутатов вести страницы в социальных сетях. Исключение делается только для тех, кто имеет определенные ограничения по основному месту работы, например, для депутатов, занятых в оборонно-промышленном комплексе», - говорит спикер парламента РБ.

Депутаты также высказывают мнение, что новая норма закона поможет повышению уровня правовой грамотности людей.