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Сегодня, 11:10

В Башкирии решено использовать дистанционное электронное голосование

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли изменения в законодательстве, которые позволяют применять в республике дистанционное электронное голосование. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев региона.

В Башкирии решено использовать дистанционное электронное голосование
В Башкирии решено использовать дистанционное электронное голосование

Подобный заочный формат может быть применен решением ЦИК РБ по согласованию с ЦИК Российской Федерации. Дистанционное голосование будет проводится с использованием ГАС «Выборы» и других систем, прошедших сертификацию. При этом избиратель, решивший проголосовать дистанционно, не сможет получить бюллетень непосредственно на избирательном участке.

– Цифровые технологии развиваются и проникают в различные сферы нашей жизни. Сегодня многие повседневные вещи люди делают через смартфон – от доставки продуктов до получения госуслуг. Очевидно, что процедура голосования тоже будет постепенно переходить в «цифру». Это удобно, надежно и конфиденциально, - считает председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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