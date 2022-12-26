В Башкирии решено использовать дистанционное электронное голосование

Подобный заочный формат может быть применен решением ЦИК РБ по согласованию с ЦИК Российской Федерации. Дистанционное голосование будет проводится с использованием ГАС «Выборы» и других систем, прошедших сертификацию. При этом избиратель, решивший проголосовать дистанционно, не сможет получить бюллетень непосредственно на избирательном участке.

– Цифровые технологии развиваются и проникают в различные сферы нашей жизни. Сегодня многие повседневные вещи люди делают через смартфон – от доставки продуктов до получения госуслуг. Очевидно, что процедура голосования тоже будет постепенно переходить в «цифру». Это удобно, надежно и конфиденциально, - считает председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.