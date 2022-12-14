Инициативу депутатов Башкирии поддержали в Минобороны России

Предложение депутатов сформировалось в ходе обсуждения в республиканском парламенте вопросов частичной мобилизации. Проблема состояла в том, что работники военных комиссариатов в муниципалитетах не имеют статуса военнослужащего, что прямо сказывалось на взаимодействии с комплектуемыми воинскими частями и проведении организационных мероприятий. В связи с этим депутатами было направлено обращение к министру обороны Сергею Шойгу с предложением придать военным комиссарам муниципальных образований и работникам комиссариатов статус военнослужащего.

От Минобороны получен положительный ответ. Сообщается, что Генштаб ВС России прорабатывает вопрос о включении в муниципальные военные комиссариаты воинских должностей военных комиссаров, начальников отделений подготовки и призыва на военную службу, а также начальников отделений планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов. Дополнительные воинские должности включаются также в военные комиссариаты субъектов РФ.

– В военные комиссариаты планируется также включить отдельные воинские должности для их замещения военнослужащими, которые получили в ходе СВО ранения, травмы, контузии, но изъявили желание продолжать военную службу, – говорит спикер республиканского парламента Константин Толкачев. – Эта работа ведется в рамках программы социальной реабилитации и адаптации военнослужащих.