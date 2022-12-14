-16 °С
Ясно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Политика
Сегодня, 11:02

Инициативу депутатов Башкирии поддержали в Минобороны России

Министерство обороны России поддержало предложение депутатов Башкирии по усилению работы военных комиссариатов. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

Инициативу депутатов Башкирии поддержали в Минобороны России
Инициативу депутатов Башкирии поддержали в Минобороны России

Предложение депутатов сформировалось в ходе обсуждения в республиканском парламенте вопросов частичной мобилизации. Проблема состояла в том, что работники военных комиссариатов в муниципалитетах не имеют статуса военнослужащего, что прямо сказывалось на взаимодействии с комплектуемыми воинскими частями и проведении организационных мероприятий. В связи с этим депутатами было направлено обращение к министру обороны Сергею Шойгу с предложением придать военным комиссарам муниципальных образований и работникам комиссариатов статус военнослужащего.

От Минобороны получен положительный ответ. Сообщается, что Генштаб ВС России прорабатывает вопрос о включении в муниципальные военные комиссариаты воинских должностей военных комиссаров, начальников отделений подготовки и призыва на военную службу, а также начальников отделений планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов. Дополнительные воинские должности включаются также в военные комиссариаты субъектов РФ.

– В военные комиссариаты планируется также включить отдельные воинские должности для их замещения военнослужащими, которые получили в ходе СВО ранения, травмы, контузии, но изъявили желание продолжать военную службу, – говорит спикер республиканского парламента Константин Толкачев. – Эта работа ведется в рамках программы социальной реабилитации и адаптации военнослужащих.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика