Глава Башкирии Радий Хабиров обратится с ежегодным Посланием к Госсобранию РБ

В мероприятии примут участие сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы России от Башкирии, члены правительства региона, руководители органов исполнительной власти и территориальных подразделений федеральных ведомств, главы муниципалитетов, представители некоммерческих организаций, социальных, культурных, образовательных учреждений республики, лидеры традиционных конфессий, а также семьи участников специальной военной операции.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на страницах Госсобрания – Курултая Башкортостана в RUTUBE https://rutube.ru/video/7dcfa7fa224af21ceb6565f1396749bd/ и YouTube https://www.youtube.com/watch?v=z9U88L-S3w4