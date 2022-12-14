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Глава Башкирии Радий Хабиров обратится с ежегодным Посланием к Госсобранию РБ

15 декабря на 49-м заседании Госсобрания Башкирии глава республики Радий Хабиров обратится с ежегодным Посланием к парламентариям. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Глава Башкирии Радий Хабиров обратится с ежегодным Посланием к Госсобранию РБ
Глава Башкирии Радий Хабиров обратится с ежегодным Посланием к Госсобранию РБ

В мероприятии примут участие сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы России от Башкирии, члены правительства региона, руководители органов исполнительной власти и территориальных подразделений федеральных ведомств, главы муниципалитетов, представители некоммерческих организаций, социальных, культурных, образовательных учреждений республики, лидеры традиционных конфессий, а также семьи участников специальной военной операции.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на страницах Госсобрания – Курултая Башкортостана в RUTUBE https://rutube.ru/video/7dcfa7fa224af21ceb6565f1396749bd/ и YouTube https://www.youtube.com/watch?v=z9U88L-S3w4

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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