Уфа выступила с инициативой провести у себя саммит стран ШОС в 2024 году

По мнению Назарова, в Уфе есть вся необходимая инфраструктура для подобного мероприятия. Она была подготовлена еще к саммиту стран ШОС и БРИКС, которые прошли в столице Башкирии в 2015 году.

Более того, в 2024 году Уфа отметит свое 450-летие, к юбилейной дате будет построено 17 знаковых инфраструктурных объектов. Что, по мнению премьер-министра Башкирии, поможет заметно расширить деловую, культурную и спортивную часть мероприятия.

Идею проведения саммита стран ШОС в Уфе поддержали присутствовавшие на презентации исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский, председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков и представители МИД России.