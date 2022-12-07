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Уфа выступила с инициативой провести у себя саммит стран ШОС в 2024 году

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров предложил провести саммит стран ШОС в 2024 году в Уфе. С такой инициативой Назаров выступил в Москве во время презентации «Международной недели бизнеса».

Уфа выступила с инициативой провести у себя саммит стран ШОС в 2024 году
Уфа выступила с инициативой провести у себя саммит стран ШОС в 2024 году

По мнению Назарова, в Уфе есть вся необходимая инфраструктура для подобного мероприятия. Она была подготовлена еще к саммиту стран ШОС и БРИКС, которые прошли в столице Башкирии в 2015 году.

Более того, в 2024 году Уфа отметит свое 450-летие, к юбилейной дате будет построено 17 знаковых инфраструктурных объектов. Что, по мнению премьер-министра Башкирии, поможет заметно расширить деловую, культурную и спортивную часть мероприятия.

Идею проведения саммита стран ШОС в Уфе поддержали присутствовавшие на презентации исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский, председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков и представители МИД России.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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