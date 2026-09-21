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80 лет Победы
21 Сентября , 12:29

Радий Хабиров вручил бойцам ордена Шаймуратова

Высокой награды удостоены два военнослужаших из Башкирии.

Радий Хабиров вручил бойцам ордена ШаймуратоваРадий Хабиров вручил бойцам ордена Шаймуратова
Радий Хабиров вручил бойцам ордена Шаймуратова

На оперативном совещании в ЦУР РБ глава Башкирии Радий Хабиров вручил ордена генерала Шаймуратова бойцам спецоперации. Высокую награду получили командир мотострелкового взвода Ринат Абубакиров и заместитель командира взвода, командир стрелкового отделения Артур Низамов.

«Я желаю вам хорошо отдохнуть, — обратился к бойцам руководитель региона. — Ребятам всем передавайте привет. Мы готовы вас во всем поддерживать».

В свою очередь, военнослужащие поблагодарили главу республики за награду и выразили уверенность в том, что Победа будет за нами.

Фото: стоп-кадр трансляции ЦУР РБ.

Автор:Виктор УХОВ.
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