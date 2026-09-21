Радий Хабиров вручил бойцам ордена Шаймуратова

На оперативном совещании в ЦУР РБ глава Башкирии Радий Хабиров вручил ордена генерала Шаймуратова бойцам спецоперации. Высокую награду получили командир мотострелкового взвода Ринат Абубакиров и заместитель командира взвода, командир стрелкового отделения Артур Низамов.

«Я желаю вам хорошо отдохнуть, — обратился к бойцам руководитель региона. — Ребятам всем передавайте привет. Мы готовы вас во всем поддерживать».

В свою очередь, военнослужащие поблагодарили главу республики за награду и выразили уверенность в том, что Победа будет за нами.

Фото: стоп-кадр трансляции ЦУР РБ.