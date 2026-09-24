Дмитрий Бровченко возглавил службу судебных приставов Башкирии

С 2001 по 2019 год Дмитрий Бровченко работал на различных должностях в республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов, в том числе — заместителем руководителя ведомства.

До недавнего времени Дмитрий Бровченко занимал должность руководителя управления ФССП по Кировской области.

Бывший главный судебный пристав Башкирии генерал-майор внутренней службы Ильнур Махмутов назначен врио руководителя управления ФССП по Саратовский области.

Глава республики Радий Хабиров встретился с временно исполняющим обязанности руководителя главного судебного пристава региона. Он поздравил Дмитрия Бровченко с назначением и подчеркнул, что в республике выстроили эффективное взаимодействие с ФССП.

Дмитрий Бровченко в свою очередь выразил готовность продолжить конструктивное взаимодействие с органами государственной власти республики, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Фотографии предоставлены пресс-службой главы Башкирии.