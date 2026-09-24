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24 Сентября , 06:31

Дмитрий Бровченко возглавил службу судебных приставов Башкирии

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Башкирии возглавил Дмитрий Бровченко.

Дмитрий Бровченко возглавил службу судебных приставов БашкирииДмитрий Бровченко возглавил службу судебных приставов Башкирии
Дмитрий Бровченко возглавил службу судебных приставов Башкирии

С 2001 по 2019 год Дмитрий Бровченко работал на различных должностях в республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов, в том числе — заместителем руководителя ведомства.

До недавнего времени Дмитрий Бровченко занимал должность руководителя управления ФССП по Кировской области.

Бывший главный судебный пристав Башкирии генерал-майор внутренней службы Ильнур Махмутов назначен врио руководителя управления ФССП по Саратовский области.

Глава республики Радий Хабиров встретился с временно исполняющим обязанности руководителя главного судебного пристава региона. Он поздравил Дмитрия Бровченко с назначением и подчеркнул, что в республике выстроили эффективное взаимодействие с ФССП.

Дмитрий Бровченко в свою очередь выразил готовность продолжить конструктивное взаимодействие с органами государственной власти республики, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Фотографии предоставлены пресс-службой главы Башкирии.

Дмитрий Бровченко возглавил службу судебных приставов Башкирии
Дмитрий Бровченко возглавил службу судебных приставов Башкирии
Дмитрий Бровченко возглавил службу судебных приставов Башкирии
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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