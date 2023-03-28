Урал Искандаров назначен начальником инспекции Гостехнадзора Башкортостана.

Уралу Искандарову 56 лет. Уфимец. Окончил Башкирский государственный университет, Кубанский государственный аграрный университет. Кандидат юридических наук.

Работал в судебных органах. В 2019-2022 годах – министр природопользования и экологии Республики Башкортостан. С 2022 года до нового назначения – помощник главы Республики Башкортостан.

Другим указом главы Башкортостана Ринат Галимов освобождён от должности начальника Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан по собственному желанию.

27 марта на оперативном совещании правительства глава Башкортостана Радий Хабиров вручил Ринату Галимову почётную грамоту республики.

Фото предоставлено пресс-службой администрации главы Башкортостана.