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Урал Искандаров назначен начальником инспекции Гостехнадзора Башкортостана.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о назначении начальником Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов транспорта Республики Башкортостан Урала Искандарова.

Урал Искандаров назначен начальником инспекции Гостехнадзора Башкортостана.
Урал Искандаров назначен начальником инспекции Гостехнадзора Башкортостана.

Уралу Искандарову 56 лет. Уфимец. Окончил Башкирский государственный университет, Кубанский государственный аграрный университет. Кандидат юридических наук.

Работал в судебных органах. В 2019-2022 годах – министр природопользования и экологии Республики Башкортостан. С 2022 года до нового назначения – помощник главы Республики Башкортостан.

Другим указом главы Башкортостана Ринат Галимов освобождён от должности начальника Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан по собственному желанию.

27 марта на оперативном совещании правительства глава Башкортостана Радий Хабиров вручил Ринату Галимову почётную грамоту республики.

Фото предоставлено пресс-службой администрации главы Башкортостана.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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