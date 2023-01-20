Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в Гомеле

Радий Хабиров возложил цветы и почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны у Вечного огня в белорусском Гомеле вместе с председателем местного облисполкома Иваном Крупко.

Мемориал установлен в 1950 году на городской площади Труда на месте, где находилась братская могила советских воинов и подпольщиков. Они погибли, освобождая Гомель от фашистов. Среди них был также захоронен Герой Советского Союза, генерал-майор Иван Антошкин. Напомним, город освободили от захватчиков 26 ноября 1943 года.

Фото пресс-службы главы Башкирии.