Член Общественной палаты Башкортостана Диана Фарахова прокомментировала Послание главы республики

- Изменения в каждой отрасли так или иначе напрямую связаны с жизнью людей: это и строительство и ремонт дорог, сохранение действующих тарифов на капремонт, поддержка педагогов, ремонт школ и других учреждениях образования, строительство и ремонт больниц, обеспечение доступности записей к врачам, поддержка и выделение дополнительных средств для семей мобилизованных бойцов, а также многие другие меры,- считает Фарахова.

Она отметила важность следующего года - Года полезных дел для малой родины, объявленного в республике.

-Все мы рождены в конкретном городе, селе, районе. И так важно помнить о местах, где прошло наше детство, наше становление, и не просто помнить, но и заботиться, сохранять их, - говорит Диана Фарахова.

Фото из открытого источника.