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Член Общественной палаты Башкортостана Диана Фарахова прокомментировала Послание главы республики

Член Общественной палаты РБ, руководитель Наблюдательного совета АНО «Матери Республики Башкортостан» Диана Фарахова отметила, что Послание главы РБ направлено на улучшение социальной жизни населения.

Член Общественной палаты Башкортостана Диана Фарахова прокомментировала Послание главы республики
Член Общественной палаты Башкортостана Диана Фарахова прокомментировала Послание главы республики

- Изменения в каждой отрасли так или иначе напрямую связаны с жизнью людей: это и строительство и ремонт дорог, сохранение действующих тарифов на капремонт, поддержка педагогов, ремонт школ и других учреждениях образования, строительство и ремонт больниц, обеспечение доступности записей к врачам, поддержка и выделение дополнительных средств для семей мобилизованных бойцов, а также многие другие меры,- считает Фарахова.

Она отметила важность следующего года - Года полезных дел для малой родины, объявленного в республике.

-Все мы рождены в конкретном городе, селе, районе. И так важно помнить о местах, где прошло наше детство, наше становление, и не просто помнить, но и заботиться, сохранять их, - говорит Диана Фарахова.

Фото из открытого источника.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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