+17 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
15 Октября , 04:24

В Башкирии распространяют фейки о благотворительном фонде для бойцов СВО

Недостоверную информацию вбрасывают от имени и. о. премьер-министра Александра Шельдяева.

Добавить в предпочтительные источники Google
Александр Шельдяев/vk.ruАлександр Шельдяев/vk.ru
Фото:Александр Шельдяев/vk.ru

Исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкирии Александр Шельдяев сообщил, что в интернете распространяют недостоверную информацию от его имени.

На своей странице ВКонтакте глава республиканского кабмина разместил пример фейковой публикации о «создании благотворительного фонда Александра Шельдяева». Фонд якобы собирает деньги для участников спецоперации.

«Прошу вас быть предельно внимательными! Ни в коем случае не переводите деньги по подобным обращениям! Не исключено, что за такими сообщениями стоят мошенники. Ориентируйтесь только на официальные источники», — призвал своих подписчиков чиновник.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:шельдяев
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru