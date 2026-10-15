В Башкирии распространяют фейки о благотворительном фонде для бойцов СВО

Исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкирии Александр Шельдяев сообщил, что в интернете распространяют недостоверную информацию от его имени.

На своей странице ВКонтакте глава республиканского кабмина разместил пример фейковой публикации о «создании благотворительного фонда Александра Шельдяева». Фонд якобы собирает деньги для участников спецоперации.

«Прошу вас быть предельно внимательными! Ни в коем случае не переводите деньги по подобным обращениям! Не исключено, что за такими сообщениями стоят мошенники. Ориентируйтесь только на официальные источники», — призвал своих подписчиков чиновник.