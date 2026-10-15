Общественная палата Башкирии сформирует новый состав

«Процедура непростая. Из тридцати мест треть утверждает Глава республики, треть выбирает Госсобрание, а оставшихся определяют уже утвержденные члены. Это сделано для того, чтобы в палате были представлены разные голоса и мнения. Сегодня Комитет по развитию институтов гражданского общества рассмотрел заявки от некоммерческих организаций. Всего их поступило 18. Семнадцать прошли правовую экспертизу. И уже из них на заседании Госсобрания мы выберем десять человек. Мы внимательно изучим каждого претендента, чтобы в палате оказались люди, которые действительно готовы работать, а не просто числиться», — рассказал спикер башкирского парламента.

Общественную палату не зря называют местом для диалога, напомнил Андрей Назаров. Здесь обсуждают то, что касается каждого: поддержку семей, защиту прав, помощь старшим, вопросы ЖКХ.

«И чтобы этот разговор приносил пользу, важно, кто за столом. Работу продолжаем. Впереди голосование и полный состав палаты», — подытожил он.

Фото из аккаунта Андрея НАЗАРОВА ВКонтакте