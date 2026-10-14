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Общество
14 Октября , 04:26

В Уфе завершилось строительство детского сада в микрорайоне Затон-Восточный

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 260 малышей, сообщил в соцсетях глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов.

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Олег Котов ВК.Олег Котов ВК.
Фото:Олег Котов ВК.

В детском саду оборудованы групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, кабинеты для развивающих занятий, медицинский блок, прогулочные площадки. Созданы условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья: есть лифт и пандус.

Штат сотрудников укомплектован. Осталось оформить документы и получить заключение о соответствии объекта всем требованиям.

«Совсем скоро двери распахнет еще один красивый и современный детский сад. Его открытие станет значимым шагом в развитии социальной инфраструктуры жилого комплекса «Новаленд», — подчеркнул Олег Котов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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