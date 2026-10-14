В Уфе пройдёт креативный форум

Мероприятие пройдет со 2 по 4 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба главы РБ. Руководитель региона Радий Хабиров принял участие в совещании по подготовке к предстоящему событию.

— Для республики принимать такое значимое мероприятие — большая честь, — сказал глава Башкирии. — Благодарю за выбор Башкортостана в качестве площадки проведения форума. — Креативные индустрии — очень важное направление развития региона. В этой сфере трудятся более девяти тысяч предпринимателей, формируются новые творческие пространства, проходит много просветительских мероприятий. В прошлом году Башкортостан вошел в тройку лучших креативных регионов Российской национальной премии. Аналогичную премию под названием «Создатели» мы учредили у себя в республике. В этом году проводим ее уже во второй раз.

Начальник управления президента России по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов, принявший участие в совещании по видеосвязи, отметил, что в республике растет интерес к развитию креативной экономики растет.

— Важно максимально реализовать потенциал Башкортостана как площадки форума, пригласить большое количество гостей, в том числе из-за рубежа, — добавил Титов.

В свою очередь, президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш также подчеркнула важность проведения Российской креативной недели в Уфе, отметив международный формат мероприятия. Это будет способствовать формированию новых совместных проектов со странами евразийского пространства.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.