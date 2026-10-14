+21 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
14 Октября , 05:29

В Уфе пройдёт креативный форум

В столице Башкирии состоится фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Евразия»

Добавить в предпочтительные источники Google
В Уфе пройдёт креативный форумВ Уфе пройдёт креативный форум
В Уфе пройдёт креативный форум

Мероприятие пройдет со 2 по 4 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба главы РБ. Руководитель региона Радий Хабиров принял участие в совещании по подготовке к предстоящему событию.

— Для республики принимать такое значимое мероприятие — большая честь, — сказал глава Башкирии. — Благодарю за выбор Башкортостана в качестве площадки проведения форума. — Креативные индустрии — очень важное направление развития региона. В этой сфере трудятся более девяти тысяч предпринимателей, формируются новые творческие пространства, проходит много просветительских мероприятий. В прошлом году Башкортостан вошел в тройку лучших креативных регионов Российской национальной премии. Аналогичную премию под названием «Создатели» мы учредили у себя в республике. В этом году проводим ее уже во второй раз.

Начальник управления президента России по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов, принявший участие в совещании по видеосвязи, отметил, что в республике растет интерес к развитию креативной экономики растет.

— Важно максимально реализовать потенциал Башкортостана как площадки форума, пригласить большое количество гостей, в том числе из-за рубежа, —  добавил Титов.

В свою очередь, президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш также подчеркнула важность проведения Российской креативной недели в Уфе, отметив международный формат мероприятия. Это будет способствовать формированию новых совместных проектов со странами евразийского пространства.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru