В Башкирии подросткам запретили работать в ночных клубах и на бойнях

Приказ минтруда России вступит в силу с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2033 года. Установленные ограничения вызваны заботой о здоровье детей и их нравственном развитии.

Всего в документе указано 69 видов работ. Прежде всего несовершеннолетним запретят выполнять тяжелую физическую работу и трудиться в опасных и вредных условиях. Кроме того, под запрет попали работа в ночных клубах и игорном бизнесе, охотхозяйствах, на бойнях, в патологоанатомических отделениях. Также до 18 лет нельзя будет заниматься производством и торговлей спиртными напитками и сигаретами, оказанием паллиативной медицинской помощи, ритуальных услуг.

В документе приводится перечень конкретных профессий, что не позволит работодателям обойти запрет. Допустим, он не сможет принять несовершеннолетнего специалистом отдела погрузки вместо грузчика.