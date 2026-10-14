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Общество
14 Октября , 06:11

В Башкирии подросткам запретили работать в ночных клубах и на бойнях

Утвержден перечень работ, к которым нельзя допускать сотрудников младше 18 лет, сообщили в Гострудинспекции в РБ.

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Галина ТРЯСКИНА.Галина ТРЯСКИНА.
Фото:Галина ТРЯСКИНА.

Приказ минтруда России вступит в силу с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2033 года. Установленные ограничения вызваны заботой о здоровье детей и их нравственном развитии.

Всего в документе указано 69 видов работ. Прежде всего несовершеннолетним запретят выполнять тяжелую физическую работу и трудиться в опасных и вредных условиях. Кроме того, под запрет попали работа в ночных клубах и игорном бизнесе, охотхозяйствах, на бойнях, в патологоанатомических отделениях. Также до 18 лет нельзя будет заниматься производством и торговлей спиртными напитками и сигаретами, оказанием паллиативной медицинской помощи, ритуальных услуг.

В документе приводится перечень конкретных профессий, что не позволит работодателям обойти запрет. Допустим, он не сможет принять несовершеннолетнего специалистом отдела погрузки вместо грузчика.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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