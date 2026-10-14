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Общество
14 Октября , 11:54

В Башкирии кадетов-спасателей обучают работе с БПЛА

В республике запущен обучающий проект «Цифровой кадет: БПЛА для спасателей». Он рассчитан на кадетов профильных классов МЧС России и реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

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В Башкирии кадетов-спасателей обучают работе с БПЛАВ Башкирии кадетов-спасателей обучают работе с БПЛА
В Башкирии кадетов-спасателей обучают работе с БПЛА

В проекте принимают участие 144 кадета из четырех школ-партнеров республики. Занятия идут еженедельно — очно и с дистанционным подключением школ.

В настоящее время в Учебно-методическом центре Госкомитета республики по ЧС состоялось уже два занятия. Первым делом ребят познакомили с требованиями законодательства в сфере работы с беспилотниками и регламентом безопасной эксплуатации: что можно и что нельзя при полетах. Юным спасателям также рассказали, как устроен учебный квадрокоптер и почему безопасность — это первое, с чего начинается пилот.

В дальнейшем кадетов ждут теоретические занятия, работа на симуляторах и первые настоящие полеты.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

В Башкирии кадетов-спасателей обучают работе с БПЛА
В Башкирии кадетов-спасателей обучают работе с БПЛА
В Башкирии кадетов-спасателей обучают работе с БПЛА
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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