В Башкирии кадетов-спасателей обучают работе с БПЛА

В проекте принимают участие 144 кадета из четырех школ-партнеров республики. Занятия идут еженедельно — очно и с дистанционным подключением школ.

В настоящее время в Учебно-методическом центре Госкомитета республики по ЧС состоялось уже два занятия. Первым делом ребят познакомили с требованиями законодательства в сфере работы с беспилотниками и регламентом безопасной эксплуатации: что можно и что нельзя при полетах. Юным спасателям также рассказали, как устроен учебный квадрокоптер и почему безопасность — это первое, с чего начинается пилот.

В дальнейшем кадетов ждут теоретические занятия, работа на симуляторах и первые настоящие полеты.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.