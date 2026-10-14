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Общество
14 Октября , 11:34

В Башкирии для сельских школьников провели самый важный урок

В рамках месячника гражданской обороны в школе села Тюрюшля Стерлитамакского района состоялся «Урок безопасности».

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В Башкирии для сельских школьников провели самый важный урокВ Башкирии для сельских школьников провели самый важный урок
В Башкирии для сельских школьников провели самый важный урок

Спасатели и ветераны СВО пришли к ребятишкам, чтобы научить их самому главному — грамотно действовать в экстремальных ситуациях и не подвергать опасности себя и других.

«Урок безопасности» был организован Госкомитетом республики по ЧС при активном содействии Ассоциации ветеранов СВО города Стерлитамака и активистов местного «Десантного братства». Ребятам рассказали и показали, как вести себя на прогулке с друзьями, на отдыхе у воды, на дороге, во время грозы, пожара, атаки БПЛА и других ЧС. Отдельное внимание было уделено вопросам патриотического воспитания и защиты Родины.

Такие уроки помогают отработать навыки безопасного поведения и укрепить взаимодействие между экстренными службами и ветеранскими организациями, отметили в спасательном ведомстве.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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