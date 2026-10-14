Учёные Уфимского университета поддержали запрет на продажу вейпов в Татарстане

Доцент кафедры аналитической химии УУНиТ Юлия Гайнуллина сообщила, что ученые Института химии и защиты в чрезвычайных ситуациях провели анализ 10 образцов жидкостей для вейпов от разных производителей, заявленных как «безникотиновые». Результаты оказались тревожными: в 9 из 10 образцов был обнаружен никотин — токсичный алкалоид, вызывающий привыкание и аллергические реакции. Это доказывает, что реальный состав жидкостей зачастую не соответствует заявленному, а распространенное мнение о меньшем вреде вейпов по сравнению с обычными сигаретами является заблуждением.

Правовую сторону вопроса прокомментировал кандидат юридических наук, заместитель директора Института права УУНиТ Ирек Гизатуллин. Он напомнил, что действующее законодательство уже содержит ряд ограничений в отношении вейпов. Однако предлагаемый законопроект о полном запрете розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, запрете их рекламы и демонстрации, а также об установлении административной ответственности выйдет за рамки текущих регулятивных механизмов. По мнению эксперта, такая инициатива позволит усилить защиту здоровья несовершеннолетних, снизить нагрузку на систему здравоохранения за счет профилактики заболеваний и потребует адаптации правоприменительной практики в сфере административных правонарушений.

Таким образом, ученые и юристы Уфимского университета едины во мнении: запрет на продажу вейпов — это необходимый шаг для сохранения здоровья населения, и опыт Татарстана может стать примером для других регионов.

Фото: пресс-служба УУНиТ.