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Общество
14 Октября , 05:33

Учёные Уфимского университета поддержали запрет на продажу вейпов в Татарстане

Госсовет Республики Татарстан одобрил законопроект, согласно которому с 1 марта 2027 года на территории региона будет запрещена продажа вейпов. Эту инициативу горячо поддержали в Уфимском университете науки и технологий. Эксперты вуза также выступают за полный запрет розничной торговли вейпами в России, считая такую меру необходимой для защиты здоровья граждан, особенно молодежи.

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Учёные Уфимского университета поддержали запрет на продажу вейпов в ТатарстанеУчёные Уфимского университета поддержали запрет на продажу вейпов в Татарстане
Учёные Уфимского университета поддержали запрет на продажу вейпов в Татарстане

Доцент кафедры аналитической химии УУНиТ Юлия Гайнуллина сообщила, что ученые Института химии и защиты в чрезвычайных ситуациях провели анализ 10 образцов жидкостей для вейпов от разных производителей, заявленных как «безникотиновые». Результаты оказались тревожными: в 9 из 10 образцов был обнаружен никотин — токсичный алкалоид, вызывающий привыкание и аллергические реакции. Это доказывает, что реальный состав жидкостей зачастую не соответствует заявленному, а распространенное мнение о меньшем вреде вейпов по сравнению с обычными сигаретами является заблуждением.

Правовую сторону вопроса прокомментировал кандидат юридических наук, заместитель директора Института права УУНиТ Ирек Гизатуллин. Он напомнил, что действующее законодательство уже содержит ряд ограничений в отношении вейпов. Однако предлагаемый законопроект о полном запрете розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, запрете их рекламы и демонстрации, а также об установлении административной ответственности выйдет за рамки текущих регулятивных механизмов. По мнению эксперта, такая инициатива позволит усилить защиту здоровья несовершеннолетних, снизить нагрузку на систему здравоохранения за счет профилактики заболеваний и потребует адаптации правоприменительной практики в сфере административных правонарушений.

Таким образом, ученые и юристы Уфимского университета едины во мнении: запрет на продажу вейпов — это необходимый шаг для сохранения здоровья населения, и опыт Татарстана может стать примером для других регионов.

Фото: пресс-служба УУНиТ.

Учёные Уфимского университета поддержали запрет на продажу вейпов в Татарстане
Учёные Уфимского университета поддержали запрет на продажу вейпов в Татарстане
Учёные Уфимского университета поддержали запрет на продажу вейпов в Татарстане
Автор:Мария СНЫТКИНА
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