Рамиль Рахимов: Качество жизни зависит и от нас с вами

За последние пять лет регион поднялся с 40-й строчки в первую десятку. Такая динамика показывает, что повышение качества жизни остается одним из устойчивых приоритетов команды Радия Хабирова. Социально-экономические показатели республики оценивалась по 12 направлениям (вместо 10 направлений в 2024 году). Важно, что рейтинг учитывает не только официальную статистику, но и оценки самих жителей, отметил эксперт.

Республика Башкортостан занимает очень высокие позиции по одному из новых пунктов рейтинга — «Удовлетворенность региональными мерами поддержки ветеранов и участников боевых действий и членов их семей».

— Сейчас в республике действует 60 мер поддержки: социальная помощь, реабилитация, помощь в трудоустройстве и обучении для участников спецоперации и их семей. И регулярно вводятся новые меры — не для галочки, а хорошо продуманные, необходимые именно в нашей республике, так в различных регионах — разная ситуация. За проводимую в этом направлении большую работу нужно благодарить и главу нашей республики, и Госсобрание-Курултай Башкортостана, — подчеркнул Рамиль Рахимов.

Также, согласно аналитическому докладу АСИ, республика заняла пятое место по направлению «Социальная защита». Башкирия — один из лучших регионов по удовлетворенности процедурой получения социальной помощи, оценке эффективности такой помощи, социальных контрактов и денежных выплат.

— Для удовлетворенности населения важно не только то, какие меры социальной поддержки оказываются, но и как это делается, — отметил спикер. — Я недавно получал удостоверение ветерана труда, и мне довелось увидеть, как работают сотрудники служб соцобеспечения: очень благожелательно, с улыбкой, все подробно рассказали и объяснили, быстро помогли решить все вопросы. И пока я оформлял документы — слышал, что и с другими людьми, пришедшими получить заслуженные льготы, обращаются так же достойно. Значит, в их структуре ведется большая, системная работа по обучению сотрудников.

АСИ выделяет Башкортостан среди лидеров по доступности услуг центров занятости для людей с инвалидностью и маломобильных граждан. Республика также отмечена по вежливости сотрудников, оказывающих социальную помощь. Рейтинг позволяет оценивать результат с точки зрения заявителя: насколько просто обратиться за поддержкой, получить услугу и решить жизненную проблему.

— Мы можем гордиться такими высокими результатами. Но важно не только удерживать хорошие позиции, но и развиваться дальше, — считает эксперт. — Для этого необходимы усилия не только государства и руководителей, многое зависит и от нас с вами. В нашем регионе активно развиваются НКО, реализующие социальные проекты. Благодаря грантовой поддержке реализуются инициативы, учитывающие особые потребности людей — например, связанные с физической ограниченностью или определенными заболеваниями. Общество должно поддерживать такие проекты и организации.

В докладе республика также названа одним из лидеров по ряду показателей доступности спортивных объектов для людей с инвалидностью, качества культурного досуга, творческих занятий и предоставления социальной помощи. В целом все ключевые показатели рейтинга качества жизни в Башкортостане выше среднего по стране.

Фото из личного архива Рамиля Рахимова