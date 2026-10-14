+20 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
14 Октября , 12:45

Радий Хабиров рассказал о новых парках в городах Башкирии

Современные красивые парки открываются не только в Уфе, отметил в соцсетях руководитель региона.

Добавить в предпочтительные источники Google
Радий Хабиров ВК.Радий Хабиров ВК.
Фото:Радий Хабиров ВК.

«Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в каждом городе и районе республики появились замечательные общественные пространства — за семь лет мы благоустроили более тысячи таких территорий. Из 152 объектов, работы на которых запланировали в этом году, готовы уже сто», — подчеркнул Радий Хабиров.

В Нефтекамске благоустроили центральный парк, в том числе восстановив фигуру Гулливера. В Стерлитамаке привели в порядок территорию между Русдрамтеатром и парком имени Кирова. В Агидели появилась уютная аллея на улице Академика Курчатова, а в Кумертау — смотровая площадка с видом на бывший угольный разрез. В Учалах завершается проект «Путь Урал-батыра»: новую жизнь получил городской парк.

«Важно, что при благоустройстве территорий мы всегда опираемся на мнение наших жителей. Все наши парки, скверы, площади, набережные и пешеходные зоны делаем для людей. И радуемся, когда наши усилия получают высокую оценку тех, ради кого мы стараемся», — подытожил Радий Хабиров.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru