Радий Хабиров рассказал о новых парках в городах Башкирии

«Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в каждом городе и районе республики появились замечательные общественные пространства — за семь лет мы благоустроили более тысячи таких территорий. Из 152 объектов, работы на которых запланировали в этом году, готовы уже сто», — подчеркнул Радий Хабиров.

В Нефтекамске благоустроили центральный парк, в том числе восстановив фигуру Гулливера. В Стерлитамаке привели в порядок территорию между Русдрамтеатром и парком имени Кирова. В Агидели появилась уютная аллея на улице Академика Курчатова, а в Кумертау — смотровая площадка с видом на бывший угольный разрез. В Учалах завершается проект «Путь Урал-батыра»: новую жизнь получил городской парк.

«Важно, что при благоустройстве территорий мы всегда опираемся на мнение наших жителей. Все наши парки, скверы, площади, набережные и пешеходные зоны делаем для людей. И радуемся, когда наши усилия получают высокую оценку тех, ради кого мы стараемся», — подытожил Радий Хабиров.