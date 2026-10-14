+21 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
14 Октября , 05:19

Первокурсники из Башкирии познакомились и нашли друзей в Москве

11 октября в Москве состоялся ежегодный «БашПерваш — 2026» — мероприятие, которое собрало первокурсников и других студентов из Республики Башкортостан, обучающихся в столице. Встречу провела Ассоциация студентов и аспирантов РБ при поддержке Полномочного представительства РБ при президенте РФ и Фонда грантов главы РБ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Первокурсники из Башкирии познакомились и нашли друзей в МосквеПервокурсники из Башкирии познакомились и нашли друзей в Москве
Первокурсники из Башкирии познакомились и нашли друзей в Москве

Официальная часть прошла в Полномочном представительстве Башкортостана. С приветствием к участникам обратились Полномочный представитель РБ Ринат Файзуллин, его заместитель Ильшат Рахматуллин, советник Ришат Халиков и исполнительный директор Ассоциации Айсылу Ишбаева. Для гостей подготовили творческую программу: игру на курае и народный башкирский танец «Бурзяночка».

После торжественной части студенты отправились на квест по Лефортовскому парку. На тематических станциях они узнали о деятельности Ассоциации, познакомились с ее активистами и возможностями участия в студенческих проектах. Игры на сплочение и интерактивные задания помогли первокурсникам пообщаться, лучше узнать друг друга и найти единомышленников. В финале квеста победителей наградили, а всем участникам вручили памятные сувениры.

Завершилось мероприятие в пространстве «Молодежь Москвы», где для студентов устроили неформальную встречу с танцами и возможностью продолжить общение. Гости обменялись контактами и попробовали традиционные угощения Башкирии. «БашПерваш» стал для участников не только знакомством с Ассоциацией, но и возможностью ощутить себя частью землячества, найти новых друзей и сохранить связь с родной республикой вдали от дома.

Проект реализуется на грант главы Башкирии при поддержке Фонда грантов главы РБ в рамках «Башкирского молоденого движения „БашСтьюдентс“».

Фото: пресс-служба Ассоциации студентов и аспирантов РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru