Первокурсники из Башкирии познакомились и нашли друзей в Москве

Официальная часть прошла в Полномочном представительстве Башкортостана. С приветствием к участникам обратились Полномочный представитель РБ Ринат Файзуллин, его заместитель Ильшат Рахматуллин, советник Ришат Халиков и исполнительный директор Ассоциации Айсылу Ишбаева. Для гостей подготовили творческую программу: игру на курае и народный башкирский танец «Бурзяночка».

После торжественной части студенты отправились на квест по Лефортовскому парку. На тематических станциях они узнали о деятельности Ассоциации, познакомились с ее активистами и возможностями участия в студенческих проектах. Игры на сплочение и интерактивные задания помогли первокурсникам пообщаться, лучше узнать друг друга и найти единомышленников. В финале квеста победителей наградили, а всем участникам вручили памятные сувениры.

Завершилось мероприятие в пространстве «Молодежь Москвы», где для студентов устроили неформальную встречу с танцами и возможностью продолжить общение. Гости обменялись контактами и попробовали традиционные угощения Башкирии. «БашПерваш» стал для участников не только знакомством с Ассоциацией, но и возможностью ощутить себя частью землячества, найти новых друзей и сохранить связь с родной республикой вдали от дома.

Проект реализуется на грант главы Башкирии при поддержке Фонда грантов главы РБ в рамках «Башкирского молоденого движения „БашСтьюдентс“».

Фото: пресс-служба Ассоциации студентов и аспирантов РБ.