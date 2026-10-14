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Общество
14 Октября , 11:49

На часе общественных пространств в Доме Республики обсудили благоустройство Уфы

Заседание провел глава республики Радий Хабиров, сообщает пресс-служба руководителя региона.

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Пресс-служба главы РБ.Пресс-служба главы РБ.
Фото:Пресс-служба главы РБ.

По словам и.о. мэра Уфы Рустама Шарипова, самым масштабным проектом стала реконструкция парка имени Ленина. Работы проходили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По республиканской программе «Формирование современной городской среды» обновлен сквер имени Дзержинского, благоустроены два дендропарка — Непейцевский и имени Георгия Рутто. Также продолжается обустройство сквера у стелы «Уфа — город трудовой доблести». Идут работы в сквере Памяти в микрорайоне Шакша, парке «Баланово» и сквере имени Рихарда Зорге на улице 50-летия СССР.

На участках улиц Ленина, Советской и проспекта Октября уложена гранитная плитка. В планах на 2027 год — продолжить ремонт тротуаров на улицах Заки Валиди, Новомостовой, Цюрупы и Октябрьской революции.

Радий Хабиров поручил заблаговременно начать работу по подготовке городской инфраструктуры к заседанию совета глав государств — членов ШОС, которое состоится в 2028 году.

— Важно понимать, какие объекты необходимо привести в порядок к предстоящему саммиту ШОС. Необходимо создать специальную рабочую группу, чтобы сформировать их перечень, определить источники финансирования и графики проведения работ, — подчеркнул руководитель региона.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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