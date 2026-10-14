Глава Башкирии выступил на Международной конференции «Идеалы и ценности Ислама»

В Уфу на исламский форум приехало около 400 представителей мусульманского духовенства, научно-экспертного сообщества, религиозных и общественных деятелей, в том числе гостей из стран СНГ.

Открыл пленарное заседание председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий, Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат Таджуддин, отметив, что форум послужит сохранению межрелигиозного диалога и межнационального согласия, развитию новых форм взаимодействия России со странами исламского мира в условиях стремительно меняющейся ситуации на международной арене.

«Мусульмане России вместе с православными соотечественниками и последователями всех традиционных конфессий поддерживают меры государства по укреплению единства и независимости нашей страны для действенного отпора международному терроризму. А также вносят достойный вклад в сохранение суверенитета и могущества нашей великой страны», – подчеркнул Верховный муфтий.

Талгат хазрат передал родным погибших на СВО имамов – Айдара-хазрата Хабибуллина из Федоровского района и Ильнура-хазрата Гилемханова из Дюртюлинского района, высшую награду ЦДУМ – ордена «Вера и честь».

Как отметил в своем выступлении глава республики Радий Хабиров, Башкортостан бережно хранит многовековые традиции межнационального и межрелигиозного согласия. И во многом это заслуга духовных лидеров региона, их взаимопониманию и совместным усилиям.

«У нас в республике не было, нет и, уверен, не будет конфликтов на религиозной почве. Башкортостан активно сотрудничает с исламскими странами и в числе четырех пилотных российских регионов реализует федеральный закон о партнерском финансировании. Это поможет нам привлекать инвестиции из исламских стран. Также расширяются наши культурные и образовательные связи. В вузах республики обучаются почти десять тысяч иностранных студентов, из них около 6 тысяч – граждане государств-членов Организации исламского сотрудничества», – сказал руководитель региона.

Радий Хабиров высоко оценил работу духовных центров, которые собирают и отправляют «за ленточку» гумконвои и помогают семьям участников СВО. И вручил почетную грамоту Башкортостана муфтию, председателю Регионального духовного управления мусульман Башкортостана в составе ЦДУМ России Мухаммаду Таджуддинову: «За многолетний добросовестный труд и большой вклад в духовно-нравственное возрождение общества».

Фото: сайт главы РБ.