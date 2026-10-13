В ДОСААФ Башкирии состоят более 10 тысяч жителей республики

Региональное отделение готовится к проведению 100-летнего юбилея со дня создания ДОСААФ России, которое согласно указу президента страны будет отмечаться в январе 2027 года. Подготовка к событию в регионе идет полным ходом. Создан оргкомитет, в состав которого вошли представители республиканских министерств и ведомств, общественных организаций. Сформирован Совет ветеранов ДОСААФ Башкортостана, запланированы массовые военно-патриотические и спортивные мероприятия, а также торжества, в числе которых – открытие бюста Мусы Гареева. В попечительский совет войдут представители крупных предприятий республики, под руководством заместителя премьер-министра правительства РБ Алексея Касьянова.

«Благодаря поддержке руководства республики отремонтирован самолет АН-2 Октябрьского аэроклуба ДОСААФ. Борт приступил к авиационной деятельности и уже активно отработал летний сезон. В процессе согласования находится проект привлечения наших авиационных организаций к мероприятиям по защите объектов промышленного комплекса республики от атак БПЛА», – отметил спикер.

Организация также участвует в гуманитарной миссии: ее представители регулярно выезжают с гумконвоями в зону СВО, создают волонтерские штабы, оказывают помощь участникам спецоперации и членам их семей.

Совместно с филиалом Госфонда «Защитники Отечества» для участников СВО с инвалидностью организовано обучение водителей категории «В» на автомобиле с ручным типом управления. На данный момент такие водительские права уже получили 27 человек.

Кроме того, для ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается проект обучения на водительские категории «В», «С» с круглосуточным пребыванием в образовательном центре.

«Ежегодно наше региональное отделение на сто с лишним процентов выполняет план подготовки специалистов по девяти военно-учетным специальностям – это более 1 200 человек. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. В текущем году мы провели более 2 500 мероприятий. Активно развиваем кадетское движение. Рота ДОСААФ Башкортостана является единственной среди оборонных обществ страны. Наши выпускники достойно проходят службу по призыву, среди них есть и курсанты военных ВУЗов, а также военнослужащие по контракту в зоне СВО», – подчеркнул Игорь Нурмухаметов.

По словам докладчика, на сегодняшний день региональная организация состоит из 28 отделений со статусом юрлица, и 37 – без бюрлица. А также в нее входят 9 образовательных учреждений, 2 учебных центра, 4 авиационные организации, 689 первичных отделений, 10 153 членов ДОСААФ России.

Фото: скриншот видео оперативного совещания в правительстве РБ.