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Общество
13 Октября , 10:12

В Башкирии выплаты почётным донорам будет предоставлять Социальный фонд

Новый порядок предоставления выплат начнет действовать с 1 января 2027 года, сообщили в отделении Соцфонда по РБ.

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Соцфонд РФ.Соцфонд РФ.
Фото:Соцфонд РФ.

В перечень мер поддержки, администрируемых ведомством, войдут ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», а также единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений.

Получение мер поддержки станет более удобным и прозрачным. Благодаря единой цифровой платформе Соцфонд быстрее проверяет данные и назначает выплаты, статус рассмотрения будет доступен в режиме онлайн. Синхронизация баз данных и проактивные сервисы позволят сократить количество запрашиваемых документов и минимизировать участие заявителя в процессе оформления.

На сегодня Соцфонд уже принял в свое ведение 72 меры поддержки, которые раньше предоставляли другие ведомства. Это детские пособия, выплаты «чернобыльцам», семьям силовиков и другие. Часть из них сейчас назначается проактивно.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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