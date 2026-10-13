В Башкирии выплаты почётным донорам будет предоставлять Социальный фонд

В перечень мер поддержки, администрируемых ведомством, войдут ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», а также единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений.

Получение мер поддержки станет более удобным и прозрачным. Благодаря единой цифровой платформе Соцфонд быстрее проверяет данные и назначает выплаты, статус рассмотрения будет доступен в режиме онлайн. Синхронизация баз данных и проактивные сервисы позволят сократить количество запрашиваемых документов и минимизировать участие заявителя в процессе оформления.

На сегодня Соцфонд уже принял в свое ведение 72 меры поддержки, которые раньше предоставляли другие ведомства. Это детские пособия, выплаты «чернобыльцам», семьям силовиков и другие. Часть из них сейчас назначается проактивно.