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Общество
13 Октября , 09:45

В Башкирии только два соцобъекта не подключили к теплу

99 процентов соцобъектов республики подключены к отоплению.

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В Башкирии только два соцобъекта не подключили к теплуВ Башкирии только два соцобъекта не подключили к теплу
В Башкирии только два соцобъекта не подключили к теплу

По данным на 13 октября в Башкирии подключили к отоплению 15 408 многоквартирных домов, что составляет сто процентов от общего числа. Об этом на оперативном совещании в ЦУР РБ сообщила министр ЖКХ региона Ирина Голованова.

Также подано тепло в 99 процентов социальных объектов. До сих пор не подключены к отоплению гимназия в селе Больеустьикинском (Мечетлинский район) и стадион «Нефтяник» в Уфе. По словам Ирины Головановой, отопление в гимназии дадут уже завтра, 14 октября, — после замены котельного оборудования. Тепло на стадионе появится 17 октября.

Фото: стоп-кадр трансляции ЦУР РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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