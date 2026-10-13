В Башкирии только два соцобъекта не подключили к теплу

По данным на 13 октября в Башкирии подключили к отоплению 15 408 многоквартирных домов, что составляет сто процентов от общего числа. Об этом на оперативном совещании в ЦУР РБ сообщила министр ЖКХ региона Ирина Голованова.

Также подано тепло в 99 процентов социальных объектов. До сих пор не подключены к отоплению гимназия в селе Больеустьикинском (Мечетлинский район) и стадион «Нефтяник» в Уфе. По словам Ирины Головановой, отопление в гимназии дадут уже завтра, 14 октября, — после замены котельного оборудования. Тепло на стадионе появится 17 октября.

Фото: стоп-кадр трансляции ЦУР РБ.